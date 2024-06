La lista al ristorante

: The Menu è un film del 2022 diretto da Mark Mylod. .

Italiano: Sostantivo: menu ( approfondimento) m inv . lista delle vivande proposte da un ristorante quella trattoria applica a mezzogiorno un menu a prezzo fisso.. listino: elenco delle merci in vendita corredato dai prezzi e dalle caratteristiche.. (informatica) in un programma per computer, elenco di opzioni o di comandi tra i quali scegliere.. Sillabazione: me | nù. Pronuncia: IPA: /me'nu/ .