Il sacchetto con il cibo avanzato al ristorante - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : DOGGY BAG

Significato/Curiosità : Il sacchetto con il cibo avanzato al ristorante

Il "doggy bag" è un sacchetto o contenitore fornito dai ristoranti per permettere ai clienti di portare a casa il cibo avanzato da un pasto. Questo termine è originario degli Stati Uniti ma è diventato popolare in molte altre parti del mondo. Il "doggy bag" è una soluzione ecologica per evitare sprechi di cibo e promuovere pratiche sostenibili. I clienti possono chiedere al personale del ristorante di impacchettare gli avanzi in un "doggy bag" da portare via. Questo permette di godersi il cibo rimasto a casa o in ufficio, riducendo il cibo sprecato e contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale.

