Si consulta al ristorante - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MENU

Significato/Curiosità : Si consulta al ristorante

Al ristorante, si consulta il menu per esplorare le opzioni di cibo e bevande disponibili. Il menu è un elenco dettagliato dei piatti e delle bevande offerti dal ristorante, spesso organizzato per categorie come antipasti, primi, secondi e dessert. Ogni voce del menu fornisce una descrizione del piatto, compresi gli ingredienti e il metodo di preparazione. Il menu può anche indicare le opzioni vegetariane, vegane o senza glutine disponibili. Consultare il menu consente ai clienti di prendere decisioni informate in base ai propri gusti e preferenze alimentari. È uno strumento fondamentale per esplorare l'offerta culinaria e creare un'esperienza gastronomica personalizzata.

