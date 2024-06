Un dato anagrafico

: .

Italiano: Sostantivo: sesso ( approfondimento) m (pl.: sessi) . (biologia) insieme di particolarità biologiche e di comportamento che, all'interno della stessa specie, contraddistinguono soggetti variamente predisposti per la riproduzione. rapporto sessuale terzo sesso, identità di genere propria di chi non s'identifica nel binarismo di genere tra uomo e donna.. (anatomia) organi genitali. Sillabazione: sès | so.