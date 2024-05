Truppe da sbarco

: Le principali funzioni del Corpo consistono nell'assicurare la sicurezza delle imbarcazioni e delle basi navali statunitensi, oltre che lo svolgimento di operazioni anfibie. Nel corso della sua storia, tuttavia, il Corpo dei Marines è stato frequentemente utilizzato come forza di spedizione per operazioni anti-guerriglia e di occupazione. Lo United States Marine Corps (USMC) anche conosciuto in italiano come "Corpo dei Marine" o semplicemente "Marines", è la componente della fanteria di marina degli Stati Uniti facente parte delle sei forze armate statunitensi.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: divisa f sing . femminile di diviso. Sostantivo: divisa ( approfondimento) f sing (pl.: divise) . (abbigliamento) indumento d'ordinanza di chi fa parte di un'autorità nei mass media la divisa militare non è più obbligatoria ormai da parecchi anni. le divise da parata dei giovani marines americani sono le più eleganti.. (araldica) fascia, banda o sbarra di spessore ridotto; generalmente si assume che la riduzione sia a due terzi dell'originale; quando si tratta della sbarra in divisa si usa il termine traversa.