Colonnina sul pontile di sbarco - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : BITTA

Significato/Curiosità : Colonnina sul pontile di sbarco

Una colonnina sul pontile di sbarco, comunemente chiamata anche bitta, è una struttura verticale di solito posizionata lungo i moli o i pontili dei porti. La sua funzione principale è quella di fornire un punto di ancoraggio per le imbarcazioni durante le operazioni di attracco o di ormeggio. La colonnina è solida e robusta, spesso realizzata in metallo o cemento armato, ed è dotata di anelli o ganci su cui è possibile legare corde o catene. Questo permette alle navi di essere trattenute in modo sicuro e stabile durante le operazioni portuali, evitando movimenti indesiderati a causa del vento o delle correnti marine. La colonnina sul pontile di sbarco è quindi una componente essenziale per facilitare le operazioni di carico e scarico delle merci e garantire la sicurezza delle imbarcazioni nel porto.

