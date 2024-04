La definizione e la soluzione di 7 lettere: Truppe USA da sbarco. MARINES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Lo United States Marine Corps (USMC) anche conosciuto in italiano come "Corpo dei Marine" o semplicemente "Marines", è la componente della fanteria di marina degli Stati Uniti facente parte delle sei forze armate statunitensi. Le principali funzioni del Corpo consistono nell'assicurare la sicurezza delle imbarcazioni e delle basi navali statunitensi, oltre che lo svolgimento di operazioni anfibie. Nel corso della sua storia, tuttavia, il Corpo dei Marines è stato frequentemente utilizzato come forza di spedizione per operazioni anti-guerriglia e di occupazione.Con 182 000 militari in servizio e 38 500 nella riserva il Corpo dei Marine è ...

divisa f sing

femminile di diviso

Sostantivo

divisa ( approfondimento) f sing (pl.: divise)

(abbigliamento) indumento d'ordinanza di chi fa parte di un'autorità nei mass media la divisa militare non è più obbligatoria ormai da parecchi anni

le divise da parata dei giovani marines americani sono le più eleganti (araldica) fascia, banda o sbarra di spessore ridotto; generalmente si assume che la riduzione sia a due terzi dell'originale; quando si tratta della sbarra in divisa si usa il termine traversa (araldica) frase, o talvolta figura, che esprime in maniera allegorica e breve qualche pensiero o qualche sentenza impiegato per individuare o caratterizzare una persona o una famiglia (più raramente un organismo o ente di altra natura) (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu hanno le nuove divise

Voce verbale

divisa

participio passato femminile singolare di dividere terza persona singolare dell'indicativo presente di divisare seconda persona singolare dell'imperativo presente di divisare

Sillabazione

di | vì | sa

Etimologia / Derivazione

deriva da dividere

Sinonimi

(aggettivo) frazionata, dimezzata, suddivisa, frammentata

frazionata, dimezzata, suddivisa, frammentata separata, allontanata, disgiunta

distribuita, spartita, assegnata, dispensata

condivisa, partecipata

classificata, distinta, catalogata, ordinata

confusa, disordinata

(sostantivo) uniforme, livrea , tenuta, assisa

uniforme, livrea , tenuta, assisa (per distinguere casate, città, corpi militari, ecc.) insegna, emblema, impresa

insegna, emblema, impresa valuta, moneta

(dei capelli) scriminatura, riga

scriminatura, riga (araldica) (per fascia) riga

Contrari

(aggettivo) unita, composta

unita, composta ricongiunta

addizionata, aggiunta

Termini correlati