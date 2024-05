Significato della soluzione per: Un tipo di poesia che ricorda orazio

La satira (dal latino satura lanx: il vassoio vuoto riempito di primizie in offerta agli dei) è un genere della letteratura, delle arti e, più in generale, di comunicazione, caratterizzata dall'attenzione critica ai vari aspetti della società, mostrandone le contraddizioni e promuovendo il cambiamento. La satira mira a far ridere criticando i personaggi e deridendoli in argomenti politici, sociali e morali.

Italiano: Aggettivo: satirico m sing . che riguarda la satira. Sillabazione: sa | tì | ri | co. Etimologia / Derivazione: Da satira . Sinonimi: ironico, beffardo, mordace, sarcastico, caricaturale, derisorio, sferzante, corrosivo, pungente, caustico, burlesco, canzonatorio, parodistico. Contrari: elogiativo, adulatorio, benevolo, celebrativo, blando, ossequioso, bonario, mite.