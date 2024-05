È simile al dugongo

Significato della soluzione per: E simile al dugongo

Non rientra in questo raggruppamento il tricheco (Odobenus rosmarus), pinnipede della famiglia degli Odobenidi. È l'unico genere della famiglia dei Trichechidi (Trichechidae). . Trichechus Linnaeus, 1758 è un genere di mammiferi acquatici di grandi dimensioni, comunemente noti come lamantini.

Italiano: Sostantivo: lamantino ( approfondimento) m sing(pl.: lamantini) . (zoologia) mammifero marino dell'ordine dei Sirenidi. Sillabazione: la | man | tì | no. Pronuncia: IPA: /laman'tino/ . Etimologia / Derivazione: dal francese lamantin che deriva da lamenter cioè "lamentare" . Iperonimi: (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale (phylium) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, (classe) mammifero, (ordine) sirenide, (famiglia) trichechide, (genere) tricheco.