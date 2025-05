Grosso mammifero dei fiumi sudamericani nei cruciverba: la soluzione è Lamantino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Grosso mammifero dei fiumi sudamericani' è 'Lamantino'.

LAMANTINO

Curiosità e Significato di "Lamantino"

Il lamantino è un grande mammifero acquatico tipico delle acque dolci dei fiumi e delle baie costiere dell'America del Sud. Appartenente all'ordine dei sirenidi, è noto per la sua forma tozza, la pelle grigia e la dieta erbivora, alimentandosi principalmente di piante acquatiche.

Come si scrive la soluzione: Lamantino

L Livorno

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

