Sigla di un corpo speciale di polizia

: Il Nucleo operativo centrale di sicurezza (in acronimo NOCS) è un reparto speciale della Polizia di Stato italiana, per operazioni ad alto rischio, dipendente dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione. Nato nel 1978 per contrastare il terrorismo in Italia, si è specializzato in azioni quali liberazione di ostaggi, cattura di pericolosi criminali, servizi di sicurezza e scorta per alte cariche dello Stato.

Italiano: Acronimo / Abbreviazione: NOCS ( approfondimento) . corpo speciale di polizia adibito alla lotta al terrorismo. Etimologia / Derivazione: da Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (della polizia) . Termini correlati: GIS.