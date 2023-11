La definizione e la soluzione di: Fanno parte di un corpo speciale della Polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TESTE DI CUOIO

polizia di stato (fino al 1981 corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è una forza di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di polizia... stato (fino al 1981delle guardiepubblica sicurezza) è una forzaad ordinamento civile, che fadelle forzepolizia... Le unità tattiche di polizia, conosciute come teste di cuoio a livello popolare e dei media, sono unità speciali d'intervento dei corpi di polizia o di gendarmeria impiegate in operazioni di sicurezza interna e/o antiterrorismo, ma non dispongono di una preparazione specifica militare, invece tipica delle forze speciali. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

