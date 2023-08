Sigla di un reparto speciale dei Carabinieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla di un reparto speciale dei Carabinieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIS

Significato/Curiosita : Sigla di un reparto speciale dei carabinieri

Suggerimenti del progetto di riferimento. il reparto investigazioni scientifiche, in sigla ris, è il nome di 4 reparti dell'arma dei carabinieri che svolgono attività... Il gruppo intervento speciale (gis) è un reparto d'élite dell'arma dei carabinieri, qualificato come forza speciale (tier1) delle forze armate italiane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sigla di un reparto speciale dei Carabinieri : sigla; reparto; speciale; carabinieri; Una sigla per oli e formaggi; La sigla di San Marino; La sigla dello stereo; sigla delle pile ministilo; La sigla dei voli Lufthansa; reparto della Polizia; reparto dedicato a sole donne; Il reparto dell espositore; Un reparto per la cura di disturbi cardiaci; Arrivati al reparto maternità; Può essere a Statuto speciale ; Ha uno speciale registro; Gruppo speciale dei Carabinieri; Può essere speciale nello sci; In Gran Bretagna è una speciale moneta d oro; Un organo investigativo dei carabinieri ; Viene ricercato dai carabinieri ; Un graduato dei carabinieri abbrev; La Scientifica dei carabinieri ; Gruppo speciale dei carabinieri ;

Cerca altre Definizioni