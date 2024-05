Il recipiente col pestello

: Tipicamente, la lunghezza della canna è inferiore a 15 volte il calibro, ma esistono eccezioni. Il mortaio è un pezzo di artiglieria a tiro curvo (l'angolazione della canna è sempre superiore ai 45°) utilizzato per il supporto di fuoco indiretto tramite il lancio di bombe a bassa velocità e per battere obiettivi che non possono essere colpiti dal tiro di pezzi d'artiglieria a tiro diretto, in quanto posti dietro ostacoli verticali.

Italiano: Sostantivo: mortaio m sing (pl.: mortai) . (armi) pezzo di artiglieria a bocca da fuoco corta e a traiettoria molto curva. (farmacologia), (cucina), (araldica) strumento usato in farmacia o in cucina per pestare, ridurre in polvere e mescolare sostanze solide. Sillabazione: mor | tà | io. Pronuncia: IPA: /mor'tajo/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino mortarium . Proverbi e modi di dire: pestare l'acqua nel mortaio: sforzarsi inutilmente.