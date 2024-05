Significato della soluzione per: Pugliese del capoluogo

Italiano: Aggettivo: barese m e f sing (pl.: baresi) . (geografia) di Bari. Sostantivo: barese m solo sing . abitante di Bari. (linguistica) dialetto di Bari. Sostantivo: barese m e f sing (pl.: baresi) . residente, originario di Bari. Sillabazione: ba | ré | se. Pronuncia: IPA: /ba'rese/ o IPA: /ba'reze/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal nome della città di Bari . Termini correlati: andriese, barlettano, brindisino, foggiano, leccese, tarantino, tranese.