Significato della soluzione per: Il primo uomo nello spazio

Jurij Alekseevic Gagarin (in russo ; Klušino, 9 marzo 1934 – Kiržac, 27 marzo 1968) è stato un cosmonauta, aviatore e politico sovietico, primo uomo a volare nel cosmo, portando a termine con successo la propria missione il 12 aprile 1961 a bordo della Vostok 1 e segnando in tal modo una pietra miliare nella corsa allo spazio. L'opinione pubblica mondiale ebbe un'impressione fortissima dalla prima missione umana nello spazio, percepita come l'inizio di una nuova epoca dell'umanità: l'era spaziale.

Italiano: Sostantivo: cosmonauta m e f sing . (astronomia) chi naviga nello spazio, solitamente riferito ai personaggi sovietici. Sillabazione: co | smo | nàu | ta. Pronuncia: IPA: /kozmo'nauta/ . Etimologia / Derivazione: da cosmo- e da -nauta . Sinonimi: astronauta.