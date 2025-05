Armstrong: il primo uomo sulla Luna nei cruciverba: la soluzione è Neil

Home / Soluzioni Cruciverba / Armstrong: il primo uomo sulla Luna

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Armstrong: il primo uomo sulla Luna' è 'Neil'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEIL

Curiosità e Significato di "Neil"

La parola Neil è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Neil.

Perché la soluzione è Neil? Neil si riferisce a Neil Armstrong, l'astronauta statunitense che nel 1969 divenne il primo uomo a mettere piede sulla Luna durante la missione Apollo 11. Le sue celebri parole Un piccolo passo per [un] uomo, un grande balzo per l'umanità hanno segnato un momento storico, simbolizzando il trionfo della scienza e della determinazione umana. Armstrong rimane una figura iconica, ispirando generazioni a guardare verso le stelle e sognare in grande.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il compianto cosmonauta ArmstrongLo Young cantanteIl primo uomo sulla Luna: ArmstrongArmstrong: fu il primo uomo sulla LunaArmstrong il primo uomo sulla Luna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Neil

Se "Armstrong: il primo uomo sulla Luna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

E Empoli

I Imola

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E I O T T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DELITTO" DELITTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.