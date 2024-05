Significato della soluzione per: I primi passi

. Tremors 4 - Agli inizi della leggenda (Tremors 4: The Legend Begins in lingua originale) è un film del 2004, scritto e diretto dal regista Steven Seth Wilson e pubblicato direttamente per il mercato home video. È il quarto della serie di film di Tremors e costituisce un antefatto dei primi tre capitoli della serie.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: inizi m pl . plurale di inizio. Voce verbale: inizi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di iniziare. prima persona singolare del congiuntivo presente di iniziare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di iniziare. terza persona singolare del congiuntivo presente di iniziare. terza persona singolare dell'imperativo presente di iniziare.