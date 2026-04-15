Così sono i passi di chi va in fretta

Home / Soluzioni Cruciverba / Così sono i passi di chi va in fretta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così sono i passi di chi va in fretta' è 'Lesti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LESTI

Perché la soluzione è Lesti? Lesti rappresentano i passi di chi si muove rapidamente, dimostrando agilità e prontezza nei movimenti. La loro caratteristica principale è la rapidità con cui vengono compiuti, spesso associata a chi si affretta o si mette in movimento senza esitazioni. Questi passi, veloci e decisi, riflettono un atteggiamento di immediatezza e determinazione nel raggiungere un obiettivo. La velocità nei passi indica anche attenzione e prontezza mentale, elementi fondamentali in situazioni di urgenza o necessità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono i passi di chi va in fretta". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Così sono i passi di chi va in fretta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lesti

Se la definizione "Così sono i passi di chi va in fretta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono i passi di chi va in fretta" conferma che la soluzione 'Lesti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lesti

L Livorno E Empoli S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono i passi di chi va in fretta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lesti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non stanno a perdere tempoSvelti nel muoversiNon stanno a perder tempoCosì sono i capelli ondulatiCosì sono le foglie caduteCosì sono le mele acerbeCosì sono i bimbi esuberantiCosì sono gli usci quasi chiusi