Significato della soluzione per: La posizione del neutrale sulle parti

La frequenza del fa della 3ª ottava (quello immediatamente al disopra del do centrale nella scala in uso in Italia) è di 349 hertz circa. Il fa è una nota musicale della scala diatonica fondamentale (l'unica scala priva di diesis e di bemolle, nei suoi diversi sette modi), in particolare è la quarta nota della scala maggiore di Do, ma anche la sesta nota della scala minore di La, ed in generale è presente in tutti i 7 modi della scala diatonica fondamentale.

Italiano: Avverbio: prima di tutto, in maniera speciale è un bravo calciatore, ma soprattutto è un professionista irreprensibile.. Sillabazione: so | prat | tùt | to. Pronuncia: IPA: /sopra'ttutto/ . Etimologia / Derivazione: formato da sopra e da tutto . Citazione: Sinonimi: al disopra di tutto, anzitutto, innanzitutto, in particolare, particolarmente, per prima cosa, più di ogni altra cosa, più di tutto, prima di tutto, primariamente, principalmente, sopra ogni cosa, sopra ogni altra cosa, specialmente.