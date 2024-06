La condizione di uno Stato neutrale

: Non invia, dunque, truppe a combattere, ma non si oppone ad offrire risorse quali petrolio, intelligence, e così via, mentre potrebbe fare il contrario a una terza nazione. La nazione non belligerante non partecipa direttamente alle ostilità, ma offre i suoi servizi a un'altra. Non belligeranza è una espressione che indica la posizione politica e giuridica di uno Stato che, pur astenendosi dal conflitto, attua un diverso trattamento nei confronti delle varie nazioni belligeranti. Si può considerare come a metà tra la neutralità e lo stato di guerra.

Italiano: Sostantivo: belligeranza f sing . situazione giuridica di uno stato che si trova in guerra. Sillabazione: bel| li | ge | ran | za. Contrari: pace, nonbelligeranza. Enrico Olivetti, Dizionario Italiano Olivetti edizione on line su www.dizionario-italiano.it, Olivetti Media Communication. AA.VV., Vocabolario Treccani edizione online su treccani.it, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.