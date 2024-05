Significato della soluzione per: Mollusco ottimo gratinato

La capasanta (Pecten jacobaeus, Linnaeus, 1758), o conchiglia di san Giacomo, è un mollusco bivalve della famiglia Pectinidae. .

Italiano: Sostantivo: capasanta ( approfondimento) f sing (pl.: capesante, capasante) . (zoologia) (gastronomia) nome comune per una specie di molluschi bivalvi, rinomati in gastronomia e riconoscibili per la loro tipica conchiglia a raggiera - la sua classificazione scientifica è Pecten jacobaeus ( tassonomia). Sillabazione: ca | pa | sàn | ta. Etimologia / Derivazione: deriva da capa, variante per cappa, mantello, e santa, perché questa conchiglia veniva indossata sulla cappa, cioè sul mantello dei pellegrini che si recavano a Santiago di Compostela.