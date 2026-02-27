Un mollusco con otto tentacoli

SOLUZIONE: POLPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un mollusco con otto tentacoli" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un mollusco con otto tentacoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Polpo? Il polpo è un animale marino appartenente alla famiglia dei molluschi. Si distingue per la sua corporatura compatta e per gli otto tentacoli che gli consentono di muoversi agilmente e catturare le prede con grande destrezza. Questi organi sono ricoperti di ventose che aumentano la presa e la sensibilità tattile. Il polpo è noto anche per la sua intelligenza e capacità di camuffarsi nell’ambiente circostante, rendendolo uno degli esseri più affascinanti del mondo sottomarino.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un mollusco con otto tentacoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un mollusco con otto tentacoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un mollusco con otto tentacoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

