Il Louvre spagnolo

: Il Museo del Prado, insieme al Museo Thyssen-Bornemisza e al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, formano il Triangolo d'oro dell'arte, iscritto tra i Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 2021. Vi sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui Beato Angelico, Andrea Mantegna, Raffaello Sanzio, Hieronymus Bosch, Rogier van der Weyden, Bruegel il Vecchio, El Greco, Peter Paul Rubens, Tiziano, Caravaggio, Diego Velázquez, Rembrandt, Francisco Goya. Il Museo del Prado è uno dei musei più importanti del mondo e si trova a Madrid in Spagna.

Italiano: Sostantivo: mattino m . (astronomia) parte della giornata riferita alle prime ore di sveglia; per estensione spesso è usato per indicare il tempo che intercorre dall'alba al mezzogiorno. Sillabazione: mat | tì | no. Pronuncia: IPA: /mat'tino/ . Etimologia / Derivazione: dal latino (tempus) matutinus cioè "(tempo) del mattino" . Sinonimi: mattina, mattinata. Parole derivate: , mattina, mattinale, mattiniero, mattinare, mattinata, matinee.