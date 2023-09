Salvador pittore spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salvador pittore spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DALÌ

Significato/Curiosita : Salvador pittore spagnolo

All'anagrafe salvador domingo felipe jacinto dalí i domènech (figueres, 11 maggio 1904 – figueres, 23 gennaio 1989), è stato un pittore, scultore, scrittore... Salvador dalí (disambigua). disambiguazione – "dalí" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dalí (disambigua). salvador dalí, marchese... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

