Dà il nome a un celebre museo di Madrid nei cruciverba: la soluzione è Prado

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà il nome a un celebre museo di Madrid

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dà il nome a un celebre museo di Madrid' è 'Prado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRADO

Curiosità e Significato di Prado

La soluzione Prado di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Prado per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Prado? Il termine Prado significa letteralmente prato in spagnolo, richiamando un'area verde e aperta. Tuttavia, oggi è famoso come nome di uno dei musei più importanti di Madrid, che ospita capolavori di maestri come Velázquez e Goya. Questo nome rappresenta quindi non solo un luogo di cultura, ma anche un simbolo di arte e storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà nome a un celebre museo pariginoCelebre museo di MadridDà il nome a una celebre fontana romanaUn nome da VichinghiDà il nome a una via della moda di Milano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prado

Stai cercando la risposta alla definizione "Dà il nome a un celebre museo di Madrid"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M E A I C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMERICA" AMERICA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.