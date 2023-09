Il re spagnolo dell Invincibile Armata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re spagnolo dell Invincibile Armata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : FILIPPO SECOND

Significato/Curiosita : Il re spagnolo dell invincibile armata

L'invincibile armata (in spagnolo: armada invencible, reale denominazione: grande y felicisima armada) fu la flotta composta da 130 unità (di cui 65 galeoni... Il vangelo di filippo è un vangelo gnostico, probabilmente di scuola valentiniana, scritto in lingua copta nella seconda metà del ii secolo, probabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

