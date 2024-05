La Soluzione ♚ Serve anche per le conserve La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OLIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OLIO

Significato della soluzione per: Serve anche per le conserve Il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è utilizzato per indicare un liquido organico ad alta viscosità, lipofilo (cioè miscibile con altri oli) e idrofobo (cioè immiscibile con acqua). In origine il termine si riferiva unicamente all'olio di oliva, ricavato dalla spremitura dei frutti dell'olivo. In seguito questo nome è stato esteso a tutti i lipidi che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente e anche ad altri liquidi che presentano proprietà simili ma composizione differente (ad esempio oli minerali). Italiano: Sostantivo: olio ( approfondimento) m sing (pl.: oli, olii) . (fisica) (chimica) sostanza liquida che unge e idrofoba, di origine vegetale (per esempio olio di oliva), animale o minerale. (gastronomia) condimento liquido ottenuto dalla spremitura dell'oliva e di vari tipi di semi per dimagrire non bisogna mangiare cibi fritti nell'olio.. sostanza utilizzata per lubrificare parti meccaniche in movimento (quali ad esempio le parti di un motore o le cerniere di una porta) perdeva olio.

