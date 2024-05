Significato della soluzione per: La coppa prestigiosa gara velica

Secondo la letteratura geografica italiana, del resto dell'Europa occidentale (ma non delle Isole britanniche) e in quella dell'America Latina, l'America è considerata un continente unico, suddiviso in due subcontinenti: l'America del Nord e l'America del Sud, mentre la parte meridionale dell'America del Nord è detta America centrale. L'America, chiamata anche Continente Nuovo o Nuovo Mondo, è il continente della Terra che si estende completamente nell'emisfero occidentale.

Italiano: Nome proprio: America ( approfondimento) f (pl.: Americhe) . (geografia) uno dei cinque continenti della terra, a volte usato al plurale intendendo le due Americhe quella del nord chiamata anche Nordamerica e quella del sud chiamata anche Sudamerica. (gergale) Stati Uniti d'America. Sillabazione: A | mè | ri | ca. Pronuncia: IPA: /a'mrika/ . Etimologia / Derivazione: deriva da Amerigo .