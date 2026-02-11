Coppa : torneo di calcio europeo soppresso nel 1992

Perché la soluzione è Mitropa? Mitropa era un torneo di calcio europeo molto prestigioso che si svolgeva tra le squadre dell'Europa centrale. Nato negli anni '30, rappresentava un'importante competizione tra club di diverse nazioni. Dopo decenni di successo, fu sospeso nel 1992 a causa di cambiamenti nel panorama calcistico internazionale. La sua storia è ricordata come un simbolo di un'epoca in cui il calcio continentale aveva un fascino particolare.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Coppa : torneo di calcio europeo soppresso nel 1992" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall'enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell'uso pratico.

La soluzione associata alla definizione "Coppa : torneo di calcio europeo soppresso nel 1992" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coppa : torneo di calcio europeo soppresso nel 1992" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

