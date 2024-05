Significato della soluzione per: Come dire pertanto

Il perciò, , è un carattere tipografico di tipo matematico-scientifico, solitamente utilizzato in un'argomentazione logica o in una dimostrazione matematica prima di una conseguenza logica, qual è ad esempio la conclusione di un sillogismo. Tale carattere, solitamente utilizzato solo in ambito matematico e stenografico, consiste di tre punti disposti a triangolo con un vertice verso l'alto. .

Italiano: Congiunzione: perciò . di conseguenza, per questo motivo non hai mangiato nulla, perciò hai fame!.. Sillabazione: per | ciò. Pronuncia: IPA: /per't/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Citazione: Sinonimi: allora, dunque, per questo, per cui, per la qual cosa, per questa ragione, per questo motivo, di conseguenza, in conseguenza di ciò, pertanto, quindi.