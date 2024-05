L apparenza che dà la prima impressione

Significato della soluzione per: L apparenza che da la prima impressione

Aspetto – in linguistica, una delle categorie della coniugazione verbale Aspetto – in astrologia, il rapporto angolare fra i pianeti Aspetto fisico – in antropologia una delle manifestazioni della personalità umana Pesca all'aspetto – tecnica di pesca in apnea.

Italiano: Sostantivo: aspetto ( approfondimento) m sing (pl.: aspetti) . modo di apparire di qualcuno o qualcosa oggi non hai un bell'aspetto.. un sottoinsieme dei modi possibili di manifestarsi di un'entità o di un fenomeno ci sono alcuni aspetti di questa storia che non mi sono chiari. l'ascesa alla montagna, vista come superamento delle difficoltà della vita, è un altro aspetto dell'escursionismo alpino.