La definizione e la soluzione di 12 lettere: Reparto ospedaliero da medici in prima linea. RIANIMAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Reparto ospedaliero da medici in prima linea: Voce principale: e.r. - medici in prima linea. la nona stagione della serie televisiva e.r. - medici in prima linea è andata in onda negli stati uniti... La rianimazione (detta anche rianimatologia o reanimatologia) è la branca della medicina che si occupa del paziente in condizioni critiche e della cura e del ripristino delle funzioni vitali compromesse dall'insorgenza di una malattia acuta o di un evento traumatico; in tutte le culture mediche europee e nordamericane il concetto di "cure intensive" equivale a quello di rianimazione. La peculiarità è il supporto intensivo del paziente in toto, che comprende il controllo delle funzioni respiratoria, cardiovascolare, neurologica, nefrologica e al controllo dell'omeostasi metabolica e delle infezioni. Il termine viene anche utilizzato per ...

