SOLUZIONE: CROISSANT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cornetto da prima colazione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cornetto da prima colazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Croissant? Il croissant è un dolce tipico della prima colazione, apprezzato per la sua pasta sfogliata e friabile. Spesso si accompagna a marmellata, burro o cioccolato, diventando un momento di piacere al risveglio. La sua forma a mezzaluna e la lavorazione delicata richiedono attenzione e abilità. È un classico della pasticceria francese, ma amato in molte parti del mondo. Questo prodotto è ideale per iniziare la giornata con gusto e leggerezza.

In presenza della definizione "Cornetto da prima colazione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cornetto da prima colazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Croissant:

C Como R Roma O Otranto I Imola S Savona S Savona A Ancona N Napoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cornetto da prima colazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

