Significato della soluzione per: Una tecnologia di telecomunicazioni con la banda larga

La ADSL (acronimo dall'inglese Asymmetric Digital Subscriber Line; in italiano “Linea Abbonata Digitale Asimmetrica”) è una tecnologia di telecomunicazioni a banda larga della famiglia delle DSL, che tramite un modem collegato al doppino telefonico (facente parte dell'ultimo miglio della rete di accesso telefonica), previa la stipulazione di un contratto con un internet service provider, consente di accedere digitalmente ad Internet.

Inglese: Acronimo / Abbreviazione: ADSL . (elettronica) (informatica) linea digitale asimmetrica dell'abbonato. Italiano: Acronimo / Abbreviazione: ADSL ( approfondimento) Asymmetric Digital Subscriber Line . (elettronica) (informatica) (informatica) (ingegneria) uso di un doppino telefonico per lo scambio di informazioni e dati in poco tempo. Sillabazione: Lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: Letteralmente linea asimmetrica digitale di sottoscrizione .