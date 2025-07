Una connessione veloce nei cruciverba: la soluzione è Adsl

ADSL

Curiosità e Significato di Adsl

Perché la soluzione è Adsl? L'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è una tecnologia di connessione a banda larga che sfrutta le linee telefoniche tradizionali per offrire internet veloce. La caratteristica principale è la maggiore velocità di download rispetto a quella di upload, ideale per streaming, navigazione e download. È una delle soluzioni più diffuse in Italia per avere una connessione stabile e rapida a casa o in ufficio.

Come si scrive la soluzione Adsl

Hai davanti la definizione "Una connessione veloce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

D Domodossola

S Savona

L Livorno

