Significato della soluzione per: Pubblico incanto

Asta – modo di compravendita Asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta Asta – tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come palo di sostegno della bandiera, ecc. Asta – attrezzatura che nella marineria velica serve all'inserimento delle vele e ad altre manovre aeree. Asta – arma detta anche lancia Asta – arma usata dagli Hastati dell'esercito romano Asta – strumento utilizzato dai fonici 1041 Asta – asteroide della fascia principale Asta – nome proprio di persona, diminutivo di Astrid

Italiano: Sostantivo: asta ( approfondimento) f sing (pl.: aste) . bastone di legno lungo e liscio utilizzato come sostegno. (sport) attrezzo atletico cilindrico ed elastico, alto circa 5 metri, utilizzato in un apposito salto. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) vendita pubblica mediante una gara con assegnazione al miglior offerente. (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) elemento strutturale di forma allungata e di varia materia e grandezza.