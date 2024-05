Significato della soluzione per: Poco definito indeterminato

Il nervo vago (chiamato anche nervo pneumogastrico o nervo X del cranio, dove X sta per decimo) è la decima delle dodici paia di nervi cranici (o encefalici) che partono dal tronco encefalico (composto da midollo allungato, ponte e mesencefalo). Il nervo vago parte dal midollo allungato e si porta, attraverso il foro giugulare, verso il basso nel torace e nell'addome. I 2 nervi vaghi destro e sinistro sono tra i più importanti del corpo nonché i più lunghi ed i più ramificati tra i nervi cranici.

Italiano: Aggettivo: vago m sing . incerto, indeterminato oppure non definito vago cenno.. (letteratura) dicesi di cosa o persona errante, vagante o che si muove liberamente Nocchiero vago per l'onde come smergo ombroso. (Pascoli).. (letteratura) attraente, desideroso, dolce, leggiadro, Chi della gloria è vago sol di virtù sia pago. (Parini).. Sostantivo: vago m sing (pl.: vaghi) . tutto ciò che risulta impreciso.