In modo vago e indeterminato

Home / Soluzioni Cruciverba / In modo vago e indeterminato

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'In modo vago e indeterminato' è 'Lontanamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LONTANAMENTE

Perché la soluzione è Lontanamente? Lontanamente indica un modo di riferirsi a qualcosa in modo impreciso o poco chiaro, senza specificare dettagli precisi. È un'espressione che suggerisce una distanza sia spaziale che concettuale, lasciando spazio all'interpretazione. Quando si parla di qualcosa lontanamente, si intende che il collegamento o la comprensione non sono diretti o definiti. Questo termine trasmette un senso di incertezza e di approssimazione nel rapporto con l'argomento.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In modo vago e indeterminato" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In modo vago e indeterminato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

In modo vago e indeterminato nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Lontanamente

Per risolvere la definizione "In modo vago e indeterminato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In modo vago e indeterminato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Lontanamente:

L Livorno O Otranto N Napoli T Torino A Ancona N Napoli A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In modo vago e indeterminato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: A tempo indeterminato ma in latinoUn modo di dire oraGrosso modo all incircaRiconosciuti in modo solenneArruolati in modo spontaneo