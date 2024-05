Significato della soluzione per: La festosa fiera della birra di monaco di baviera

L'Oktoberfest (letteralmente: "Festa d'ottobre", in bavarese d'Wiesn) è un festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, dal penultimo fine settimana di settembre al primo di ottobre: è l'evento più famoso ospitato in città, nonché la più grande fiera del mondo, con mediamente 6 milioni di visitatori ogni anno (quasi 7 milioni nel 2011) con un consumo di 7,5 milioni di boccali di birra.

Italiano: Locuzione nominale: luna park ( approfondimento) m inv . (forestierismo) parco di divertimenti, occupato da giostre, ottovolanti, ruote panoramiche, autoscontri e chioschi "Come riconoscere un vero luna park Luci, effetti sonori, talvolta musiche e gli inconfondibili profumi delle frittelle e dei rarissimi dolciumi".. Sillabazione: lù | na - pàrk. Pronuncia: IPA: /luna park/ . Etimologia / Derivazione: formata da luna, nell'accezione di "luogo fantastico", e dall’inglese park cioè "parco"; il nome deriva da un omonimo parco di divertimenti degli Stati Uniti nordorientali, risalente al 1903, ma è usato solo in italiano, mentre al di fuori dell'Italia si chiama funfair .