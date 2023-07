La fiera della birra di Monaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fiera della birra di Monaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OKTOBERFEST

Significato/Curiosità : La fiera della birra di Monaco

L'Oktoberfest è una celebre fiera della birra che si tiene annualmente a Monaco di Baviera, in Germania. È diventata una delle feste più famose al mondo, attirando visitatori da tutto il globo. L'Oktoberfest si svolge durante la fine di settembre e l'inizio di ottobre e offre una vasta selezione di birre tradizionali tedesche, cibo tipico, intrattenimento e attrazioni. Gli ospiti possono godere di grandi tende da birra, dove si possono gustare vari tipi di birra, danzare, cantare e immergersi nella cultura bavarese. L'Oktoberfest è una celebrazione gioiosa e conviviale che offre un'esperienza unica di festa, tradizione e amicizia.

