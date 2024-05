Città tedesca sull Isar

Significato della soluzione per: Citta tedesca sull isar

Monaco di Baviera (AFI: /'mnako di ba'vjra/; in tedesco München, /'mnçn/ o /'mnçn/; in bavarese Minga) è una città extracircondariale della Germania meridionale, capitale (Landeshauptstadt) della Baviera. Situata sulle rive del fiume Isar, dopo Berlino ed Amburgo è la terza città tedesca per numero di abitanti, con una popolazione di circa 1 512 491 (31-12-2022) residenti nel comune, 1 808 550 se si considera anche il circondario e circa 2,9 milioni nell'area metropolitana.

Italiano: Nome proprio: Monaco di Baviera ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) città della Germania meridionale, capitale della Baviera e terza città del paese per numero di abitanti. Sillabazione: Mò | na | co - di - Ba | viè | ra. Etimologia / Derivazione: Deriva dal nome di un monastero locale . Termini correlati: monacense, monachese.