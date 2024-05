Significato della soluzione per: Cessa con il rimpatrio

L'esilio è la lontananza, forzata o volontaria, dalla propria abitazione (vale a dire città, stato o nazione) a causa dell'esplicito rifiuto del permesso di farvi ritorno, se forzata, o per decisione propria, se volontaria. Si usa comunemente distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero l'espulsione dal territorio della Patria con divieto di reingresso.

Italiano: Sostantivo: esilio ( approfondimento) m sing (pl.: esili) . (politica) (diritto) pena che infligge a chi la subisce il trasferimento obbligatorio e la conseguenza residenza in un altro stato. (per estensione) fuoriuscita intenzionale dalla patria optare per la via dell'esilio.. (per estensione) condizione, talvolta duratura, senza riferimenti propri e mancato riconoscimento, anche individuale o identitario ero veramente preoccupato per il precedente esilio.