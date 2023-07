Ubi maior questo cessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ubi maior questo cessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MINOR

Significato/Curiosità : Ubi maior questo cessa

"Ubi maior questo cessa o minor" è una citazione latina che significa "dove finisce la grande ricerca, inizia la minor parte". Questa frase suggerisce che il desiderio di conoscenza e saggezza non conosce limiti e che, anche se si raggiungono grandi livelli di comprensione, ci sarà sempre di più da scoprire. Il sapere umano è un processo infinito di apprendimento, e il raggiungimento di una conoscenza più ampia porta solo a scoprire quanto ancora c'è da imparare. Ciò invita l'individuo a rimanere umile, continuando a cercare la verità e a perseguire la crescita intellettuale in eterno, senza mai considerarsi completamente esperto o sapiente.

