Se si sbarra cessa il traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se si sbarra cessa il traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIA

Malandrino. il burattino si incammina verso la casa della fata, ma viene ostacolato da un grosso serpente dalla coda fumante che gli sbarra la strada e... Anónima) via – album discografico di marina arcangeli del 1981 via – brano musicale di claudio baglioni del 1981 via – singolo di raf del 2001 via (in cirillico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Se si sbarra cessa il traffico : sbarra; cessa; traffico; La sbarra di ferro che si mette per bloccare la porta; Può essere di sbarra mento attenzione povertà; Atleti che possono esibirsi alla sbarra o agli anelli; sbarra un fiume; Li fa sbarra re la paura; Necessa rio sostanziale; Ubi maior cessa t; Incessa nte continuo; Le doti necessa rie; Pratiche di poco conto ma necessa rie; Intasamento del traffico ; Lo sblocco dell intenso traffico cittadino; La ingorga il traffico ; Consente l ingresso in aree urbane a traffico limitato; Ci sono quelli del traffico e di cemento;

