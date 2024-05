Significato della soluzione per: La borsa con i documenti

Cartella – unità di misura dell'editoria Cartella – contenitore per la raccolta di documenti e materiale cartaceo Cartella – sinonimo di directory, ovvero elemento dei file system in informatica Cartella clinica – documento che raccoglie informazioni di tipo medico Cartella infermieristica – documento atto a contenere la registrazione dei dati e l'insieme dei documenti di pertinenza infermieristica sul caso/utente Cartella esattoriale – strumento della pubblica amministrazione italiana per la riscossione di credito Nicola Tancredi Cartella – generale italiano.

Italiano: Sostantivo: cartella f sing (pl.: cartelle) . foglio che contiene la stampa o la scrittura di dati. pagina manoscritta o dattiloscritta destinata alla composizione tipografica. busta per raccogliere documenti. (per estensione) (scuola) busta per trasportare libri e materiale didattico. (medicina) insieme di documenti che raccolgono informazioni che permettono di rilevare il percorso diagnostico e terapeutico di un paziente.