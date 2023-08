Borsa spesso rigida per stampe fogli e documenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Borsa spesso rigida per stampe fogli e documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARTELLA

Significato/Curiosita : Borsa spesso rigida per stampe fogli e documenti

Mezzo grana, da uno, da due, da cinque, da dieci, da venti e da cinquanta grana. i fogli erano soggetti a bolli di uno o due grana, a seconda della destinazione... Contengono il titolo. cartella – unità di misura dell'editoria cartella – contenitore per la raccolta di documenti e materiale cartaceo cartella – elemento dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

