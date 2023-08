Copiavano atti e documenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copiavano atti e documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCRIBI

Significato/Curiosità : Copiavano atti e documenti

Gli "scribi" erano individui altamente addestrati e istruiti che si dedicavano alla copiatura, alla trascrizione e all'elaborazione di atti, documenti e testi in epoche in cui la scrittura era un'arte specializzata. Spesso associati all'antichità e al medioevo, gli scribi svolgevano un ruolo essenziale nella conservazione e nella diffusione della conoscenza. I loro sforzi contribuirono alla preservazione di opere letterarie, testi religiosi, leggi e registri storici. Gli scribi erano spesso impiegati in ambienti come monasteri, biblioteche e cancellerie, consentendo la diffusione della cultura e del sapere attraverso il lavoro paziente e meticoloso di copiatura.

