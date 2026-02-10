Vi è documentato il decorso della malattia

SOLUZIONE: CARTELLA CLINICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi è documentato il decorso della malattia" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi è documentato il decorso della malattia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cartella Clinica? La cartella clinica rappresenta l'insieme delle registrazioni che descrivono l'evoluzione di una malattia nel tempo, documentando tutte le cure, i sintomi e le diagnosi. È uno strumento fondamentale per tracciare il percorso terapeutico e monitorare lo stato di salute del paziente. La corretta compilazione e conservazione di questa documentazione garantiscono continuità assistenziale e supportano decisioni mediche informate.

La definizione "Vi è documentato il decorso della malattia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi è documentato il decorso della malattia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Cartella Clinica:

C Como A Ancona R Roma T Torino E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona C Como L Livorno I Imola N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi è documentato il decorso della malattia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

