La Soluzione ♚ Un tempo del musicista La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ALLEGRO .

Significato della soluzione per: Un tempo del musicista Allegro nel lessico musicale è un'indicazione agogica, cioè un'indicazione riguardante la velocità esecutiva. Italiano: Aggettivo: allegro m sing . di persona che prova, sente o dimostra allegria, portata per natura all'allegria. che vive e ama vivere lietamente non fa per te di star fra gente allegra (Petrarca). la rondinella sovra il nido allegra, cantando salutava il nuovo giorno (Poliziano).. (senso figurato) lievemente "ubriaco". (spregiativo) leggero, di facili costumi. di fuoco o fiamma che arde vivacemente.

